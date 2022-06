Seen in Rheinland-Pfalz: Ausgezeichnete Wasserqualität

Die Europäische Umweltagentur hat die Seen in RLP untersucht. Das Ergebnis: Ausgezeichnete Wasserqualität fast überall.

Jetzt kannst du mit gutem Gewissen schwimmen gehen. Denn in Rheinland-Pfalz wurden 60 Badegewässer mit "ausgezeichnet" bewertet. Die restlichen fünf Gewässer haben auch noch die Note "gut" bekommen. Die Bewertung "ausreichend" und "mangelhaft" hat keines der Gewässer bekommen.

Zu den getesteten Seen gehören viele kleinere Seen, aber auch der Laacher See.

