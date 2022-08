Du kannst wieder im Aileswasensee baden

Knapp eine Woche war der Badesee bei Neckartailfingen geschlossen.

Wegen zu vieler Fäkalbakterien hatte die Gemeinde Neckartailfingen (Kreis Esslingen) vom Schwimmen abgeraten. Man vermutet, dass Entenkot den See verunreinigt habe. Die Warnschilder am Badesee seien inzwischen wieder abgebaut. Auf der Badegewässerkarte Baden-Württemberg wird zwar noch eine veraltete Meldung angezeigt, eine Sprecherin der Gemeinde sagte aber auf SWR-Anfrage:

Die Werte sind nun wieder so gut, dass man im See ohne Abraten wieder baden kann.

Was geht im Badesee in Plüderhausen?

Der See an der Grenze zum Ostalbkreis (Rems-Murr-Kreis) strugglet noch mit Blaualgen. Er ist im Moment der einzige Badesee in der Region Stuttgart, in dem du offiziell nicht schwimmen darfst. Seit rund einer Woche ist er wegen Bakterien gesperrt. Die Gemeinde will im Laufe der Woche wieder die Wasserqualität messen.

