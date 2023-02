Kater klaut Kette und sorgt für Polizeieinsatz!

In Oos hat am Montag alles auf einen Kriminalfall gedeutet. Schnell kam raus, dass der Übeltäter vier Pfoten hat.

Als eine Frau merkte, dass ihre Kette verschwunden ist, hat sie sofort den Notruf gewählt. Daraufhin kam die Polizei. Was hat das Tier verraten? Die Beamten sahen verräterische Tatzenabdrücke auf der Fensterbank. Kurz danach fanden sie das vermisste Collier hinter einer Kommode. Damit war klar: Es muss wohl der Nachbarskater gewesen sein.

Kater schleicht sich an und klaut Collier

Das als neugierig bekannte Tier war so leise vom "Tatort" verschwunden, wie es auch herangeschlichen kam. Wer weiß: Vielleicht tritt er ja in die Fußstapfen des berühmtberüchtigten Kater Karlo von Disney. Dort ist er neben den Panzerknackern der am häufigsten auftauchende Verbrecher in Entenhausen und der Erzfeind von Micky Maus.

