Das Leck an der Gaspipeline in der Nähe des Flughafens ist laut Energieversorger Badenova repariert und es tritt kein Gas mehr aus. Der Flugverkehr läuft nun langsam wieder an. Insgesamt waren heute zwölf Ankünfte und Abflüge mit insgesamt über 4.000 Passagieren betroffen. Der Flughafenbetreiber schreibt auf seiner Homepage, dass es durch die Störung noch bis in die Nacht zu massiven Verspätungen im Flugplan kommen wird. Voraussichtlich erst morgen früh soll sich der Flugbetrieb normalisiert haben. Das Gasleck war heute Mittag entdeckt worden. Für Anwohner hat laut Polizei keine Gefahr bestanden.