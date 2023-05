Mehr Fahrräder in BW abgezogen: Hier werden die meisten geklaut 🚲

Freiburg ist Spitzenreiter bei Fahrrad-Diebstählen. Doch die Zahlen sind in ganz Baden-Württemberg gestiegen.

Das Innenministerium teilte mit, dass 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Fahrräder geklaut wurden. Das Plus liegt bei über 36 Prozent. Der Schaden, der durch die Diebstähle entstanden ist, liegt bei 24,2 Millionen Euro. Wichtig: Das heftige Plus hängt wohl auch damit zusammen, dass es 2021 viele Corona-Einschränkungen gab und die Menschen daher nicht so viel unterwegs waren.

Die meisten Diebstähle pro 100.000 Einwohner passieren in:

Freiburg (849) Mannheim (563) Karlsruhe (560)

Dass gestohlene Fahrräder wiedergefunden werden, ist übrigens eher unwahrscheinlich. Das gelingt bei nicht mal zehn Prozent der Diebstähle.

Wie kann ich mein Fahrrad am besten sichern?

Das Wichtigste ist ein gutes Schloss. Dazu kannst du dich in einem Fahrradgeschäft beraten lassen. Außerdem empfiehlt die Polizei, dass man sein Rad codieren lassen sollte. Das Rad ist dann offiziell auf dich registriert und für Diebe schwieriger zu verticken. Registrieren kannst du dich mit der "Fahrradpass-App". Hier erfährst du mehr darüber: