BW: Bald mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen?

Nach Bayern will auch Baden-Württemberg die Regeln lockern - volle Stadien wird es aber nicht geben.

Während in Bayern Spiele mit bis zu 10.000 Zuschauern erlaubt sind, wolle Baden-Württemberg nicht so stark lockern. Das teilte der Ministerpäsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag mit. Damit setzt sich Baden-Württemberg - wie Bayern - über den Bund-Länder-Beschluss vom Montag hinaus.

Wir werden sicher mit den Zahlen erheblich drunterbleiben.

Neue Alarmstufe in Baden-Württemberg

Aktuell gilt in Baden-Württemberg die "Alarmstufe II". Bei Veranstaltungen dürfen 50 Prozent der Kapzität genutzt werden, aber maximal mit 500 Besucherinnen und Besuchern und unter Einhaltung der 2G-Plus-Regelung. Durch ein neues Gerichtsurteil wird aber künftig wieder die normale Alarmstufe gelten und es dürften theoretisch bis zu 25.000 Menschen an einer Großveranstaltung teilnehmen.

BW: Mittelweg bei Großveranstaltungen

Aufgrund der schnellen Verbreitung der Omikron-Variante sagte Kretschmann aber, dass die Regelungen innerhalb der einzelnen Stufen noch einmal angepasst werden. Gewisse Öffnungen sollen dennoch ermöglicht werden. Das Land werde in der neuen Corona-Verordnung "einen mittleren Weg" gehen, kündigte der Grünen-Politiker an.

BW: Bus und Bahn bald nur noch mit FFP2-Maske