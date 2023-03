Klima-Kleber - Polizei war 1.000 Stunden beschäftigt

2022 war die baden-württembergische Polizei wegen Protesten der "Letzten Generation" mehr als 1.000 Stunden im Einsatz.

Insgesamt 31 Straßenblockaden hielten die Polizei in BW 2022 auf Trab. Das ist ein heftiger personeller Aufwand: Rund 1.020 Stunden mussten die Beamten investieren, um unter anderem Klima-Kleber vom Straßenbelag abzulösen. 22 dieser Blockaden waren nämlich solche Klebe-Aktionen.

Wie werden die Klima-Kleber von der Fahrbahn entfernt?

Die Polizei hat eine ganz bestimmte "Waffe" gegen die Klebe-Aktivisten gefunden: herkömmliches Pflanzenöl. Damit können sie den Kleber meistens innerhalb von 30 bis 90 Minuten auflösen. Das Thema fließt mittlerweile sogar in Fortbildungsmaßnahmen der Polizei in Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern ein.