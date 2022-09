Kein Bus? Bald soll es Ruf-Taxis geben! 🚕

Wer nicht in der Stadt wohnt, kennt das: Ohne Auto kommst du nirgends hin! Das soll sich jetzt aber ändern.

Das Land Baden-Württemberg will in einigen Regionen ein sogenanntes On-Demand-System einführen. Das heißt: Wer wohin fahren will, kann dann per Smartphone ein Ruf-Taxi oder einen Kleinbus bestellen.

Öffentliche Verkehrsmittel auf Bestellung!

Das flexiblere System soll dort kommen, wo es keinen regelmäßigen Linienbus oder andere öffentliche Verkehrsmittel gibt. Dafür zahlt das baden-württembergische Verkehrsministerium in den nächsten drei Jahren 25 Millionen Euro. Wo genau die Ruf-Taxis und Kleinbusse bald fahren, ist noch nicht klar. Städte und Gemeinden können sich gerade bewerben, um an das Geld zu kommen.

