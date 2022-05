Zugang mit deinem Schülerausweis: Diese Corona-Ausnahme bleibt

Ungeimpft und zwischen 12 und 17 Jahre alt? Dann kommst du auch weiter mit deinem Schülerausweis in Café, Kino und Co.

Das Kultusministerium in Baden-Württemberg, das auch für den Bereich Schule zuständig ist, hat es offiziell bestätigt: Es gibt keine Pläne, die Ausnahmeregel zu ändern. Das heißt also: Mit dem Schülerausweis kommt man weiterhin überall dort rein, wo eigentlich 3G oder 2G gilt. Zuerst hatte die "Schwäbisch Zeitung" berichtet.

STIKO empfiehlt Impfung

Zwar empfiehlt die Ständige Impfkommission seit Sommer die Impfung für 12- bis 17-Jährige, aber Baden-Württemberg hatte die Ausnahmeregel trotzdem immer wieder verlängert. So auch jetzt.

Achtung in den Faschingsferien!

In den Faschingsferien läuft es aber anders: Da gilt der Schülerausweis nur in der Woche, in der Weiberfastnacht ist (vom 21. bis 27.2.). Ab Rosenmontag gilt der Schülerausweis nicht. Das hatte Baden-Württemberg auch schon in den Weihnachtsferien so geregelt, weil die Schüler dann nicht mehr regelmäßig in der Schule getestet wurden.

