Was tun bei Krisen? So will dich deine Schule vorbereiten

Noch in diesem Schuljahr soll es beim Thema Krisen- und Katastrophen-Vorsorge voran gehen.

Konkret geplant sind Flyer für Schulen in Baden-Württemberg. Darauf soll zum Beispiel stehen, wie du dich bei Krisen oder Katastrophen verhälst. Die Infos dazu stammen von Hilfsorganisation, die sich mit dem Bevölkerungsschutz auskennen und Erfahrung darin haben. Das können zum Beispiel das Technische Hilfswerk (THW), die Feuerwehr oder das Rote Kreuz sein.

Aktionstag in ganz BW

Schon im Januar machte die Landesregierung das Ziel klar: Schülerinnen und Schüler sollen lernen, wie sie sich in einem Katastrophenfall selbst helfen können. Ab dem kommenden Schuljahr soll es dazu auch einen Aktionstag geben. Dazu ist geplant, mit der Feuerwehr zusammenzuarbeiten. Lehrerinnen und Lehrer sollen mit Infos zum Katastrophenschutz versorgt werden. Dann könnte das ein Thema bei dir im Unterricht werden.

Falls du vorab schon mal schauen willst, was zum Beispiel bei Stromausfall, Hochwasser und Co zu tun ist: Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gibt's Infos und du kannst ein Training in einer virtuellen Wohnung machen. Auf Insta gibt's weitere Tipps vom BBK:

