Plan zur Abschaffung: Studiengebühren für Menschen aus Nicht-EU-Staaten

Als letztes Bundesland plant Baden-Württemberg, die hohen Gebühren für ausländische Studierende fallen zu lassen.

Für viele Studierende aus Nicht-EU-Staaten sind die hohen Gebühren in Baden-Württemberg ein Nachteil. Deshalb weichen sie öfter auf andere Bundesländer aus. Damit soll Schluss sein - das haben die Regierungsfraktionen CDU und Grünen am Donnerstag im Landtag in Stuttgart mitgeteilt.

Wieso sollen die Studiengebühren abgeschafft werden?

In Baden-Württemberg mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar, so der CDU-Abgeordnete Winfried Mack. Ausländische Fachkräfte sollen gewonnen und im Land gehalten werden. Wie das finanziert wird, muss noch besprochen werden. Aktuell nimmt Baden-Württemberg 30 Millionen Euro im Jahr durch die Studiengebühren von ausländischen Menschen ein. Ein Semester kostet 1.500 Euro.

Schon Anfang April wurde beschlossen, dass junge Studierende aus der Ukraine keine Gebühren zahlen müssen.