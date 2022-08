Badeseen: Überall bedenkenlos schwimmen? Jein.

Bevor du in einen random Badesee jumpst, solltest du auf einige Dinge achten. Nicht überall ist die Wasserqualität gut.

Wenn du in Baden-Württemberg schwimmen möchtest, dann erkennst du die gesperrten Seen an einem roten Punkt auf den Übersichtskarten. Das bedeutet: Der Badesee ist gesperrt, bis die Wasserqualität wieder gut ist. Wie zum Beispiel die zwei:

Sunthauser See (Schwarzwald Baar Kreis)

Holzmühleweiher Vogt (Landkreis Ravensburg)

Der Bömbachsee in Spielberg in Altensteig hat so wenig Wasser, dass man sich aktuell beim Schwimmen verletzen kann. Ein weiteres Problem können Blaualgen sein: Damit schlägt sich gerade der Böhringer See in Radolfzell (Bodensee) rum. Dort solltest auch nicht schwimmen.

Und wie siehts in Rheinland-Pfalz aus?

Komplett gesperrt ist im Moment nur der Germersheimer See. Da sind Bakterien drin. In den folgenden zwei Badeseen kannst du zwar schwimmen, aber du solltest aufpassenz, möglichst wenig Seewasser zu schlucken. An den Schildern erkennst du die Blaualgen-Warnung.

Krombachtalsperre

Bärenlochweiher im Kindsbachtal

Die Kreise und Gemeinden checken regelmäßig das Badewasser und stellen am See Schilder mit Hinweisen auf. Ansonsten kannst du dich auch auf der Badegewässerkarte für BW oder RLP informieren.

