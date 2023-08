Bär oder Mensch? Experten lösen Rätsel

Auf Social Media kursieren Videos von einem Bären, der sich wie ein Mensch im Bärenkostüm bewegt. Was ist es nun?

Der Viral Hit stammt aus dem Zoo im chinesischen Hangzhou. Darin ist ein Bär zu sehen, der von der Statur her auch ein Mensch sein könnte. Was außerdem auffällt: Falten am Po, die ein bisschen an eine Hose erinnern.

Experten sagen: Es ist ein Bär! 🐻

Der Zoo hat der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass die Vorwürfe nicht stimmen und dass auf dem Video eine Bärin zu sehen ist. Die Kollegen von Solid Science haben bei Experten nachgefragt - und die sagen auch: Es ist ein Bär!

Genauer gesagt eine vom Aussterben bedrohte Malaienbärin:



Die Falten am Po seien laut den Experten für diese Bärenart ganz normal, wenn sie stehen.

Außerdem würde auch das Verhältnis zwischen Unterschenkel und dem kurzen Oberschenkel klar darauf hinweisen, dass im Video kein Mensch, sondern ein Bär zu sehen ist.

Malaienbären sind demnach eine kleine Art und werden um die 1,50 Meter groß.

Du bist immer noch skeptisch?

Dann kannst du dir zum Vergleich ein anderes Malaienbären-Video aus dem Paradise Wildlife Park im britischen Hertfordshire ansehen:

