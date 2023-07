"Bacon of hope" 🥓 Deshalb lachen gerade alle über unsere Außenministerin

Gerade machen sich ziemlich viele Leute ├╝ber eine Rede von Annalena Baerbock lustig. Der Grund: Ein Versprecher.

Die Au├čenministerin war zu Besuch in S├╝dafrika. Dort hielt sie eine Rede. Auf Englisch sagte die Politikerin: "South AfricaÔÇÖs path to freedom has been a bacon of hope ..." MOMENT: SPECK DER HOFFNUNG?!

Bacon vs. Beacon: Das steckt hinter dem Fail

Eigentlich wollte Annalena Baerbock sagen: Beacon of hope.

Beacon (ausgesprochen: Bieken) ist das englische Wort f├╝r "Leuchtfeuer"

"Beacon of hope" bedeutet so viel wie Hoffnungsschimmer. Ihr Satz sollte also ├╝bersetzt hei├čen: "Der Weg S├╝dafrikas in die Freiheit war ein Hoffnungsschimmer, der M├Ąnner und Frauen auf der ganzen Welt inspirierte."

Der Versprecher landete schnell im Internet. Dort machen jetzt viele Witze dar├╝ber.

"Crystal Mett": Es gibt auch andere Versprecher!

Annalena Baerbock ist mit ihrem Versprecher aber nicht alleine. Auch Markus S├Âder hat sich heftig versprochen, als er sich ├╝ber die Cannabis-Legalisierung aufgeregt hat. Das Ergebnis: "Crystal Mett"