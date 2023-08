DESHALB bricht Baerbock ihre Reise nach Australien ab

Gleich zweimal hat Annalena Baerbock am Montag vergeblich versucht, mit einem Airbus nach Australien zu kommen, doch ...

... das Regierungsflugzeug musste in der Nacht von Montag auf Dienstag das zweite Mal hintereinander in Abu Dhabi notlanden. Grund war beide Male eine technische Störung an den Landeklappen. Erst wollte die Außenministerin mit einem Linienflugzeug weiter reisen, doch ein Sprecher vom Auswärtigen Amt hat gesagt, dass die Reise nach den Pannen nicht mehr wie geplant möglich sei. Auch Baerbock selbst hat sich dazu geäußert.

Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich. 1/2

Baerbock hatte eigentlich geplant, nach Australien auch Neuseeland und den Inselstaat Fidschi im Südpazifik zu besuchen.

Nach Baerbocks Flugpannen: Wie reagiert die Luftwaffe?

Die Maschine wird in den kommenden Wochen außer Dienst gestellt, so ein Sprecher der Luftwaffe am Dienstagmorgen.

