Rapper: Baerbock sollte sich Haarsträhne abschneiden

Der Rapper Ben Salomo findet, es würde ein starkes Signal senden, wenn die Außenministerin ihre Haare opfert.

Es wäre nicht nur ein Zeichen von Annalena Baerbock für die Iranerinnen und Iraner, so Ben Salomo. Sondern auch gegen das Regime des Landes, sagte der jüdische Rapper in einem Interview mit der "Welt". Weiter fordert Salomo, dass Deutschland "aufhört den Iran unkritisch als Handelspartner zu sehen, sondern als das, was es ist: ein menschenverachtendes Regime".

Baerbock stellt sich gegen den Iran

Was ist im Iran los?

Ende September wurde die 22-jährige Mahsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen. Sie ist in Polizeigewahrsam gestorben. Seitdem gibt es Demonstrationen im Iran gegen das islamische Regime.

