Bedrohte Tierart: Seltener Nachwuchs beim Bärenkuskus

Das Beuteltier aus Indonesien ist vom Aussterben bedroht. Jetzt gibt es ersten Nachwuchs in Berlin.

Der kleine Bärenkuskus ist schon fünf Monate alt und erst das zweite Jungtier, das überhaupt in Deutschland geboren wurde. Der Tierpark Berlin sagt, es sei eine "kleine Sensation".

Deshalb ist der Bärkenkuskus bedroht

In der Natur kommt das Beuteltier nur auf der indonesischen Insel Sulawesi vor. Weil dort immer mehr Wälder zerstört werden, ist der Lebensraum des Tiers bedroht. Außerdem wird der Bärenkuskus illegal gejagt: Er gilt nämlich als Delikatesse und wird vor allem bei Feiern gegessen.

Der kleine Bärenkuskus erinnert an ein Faultier. So langsam bewegt er sich in den Bäumen. Er hat kurzes braunes Fell, kleine runde Ohren und große Glubschaugen. Hier kannst du ihn dir angucken:

