Mann zerstört Neubau mit Bagger - jetzt gibt es ein Urteil

Der Bauunternehmer ist letztes Jahr komplett ausgerastet, weil der Investor ihn angeblich nicht bezahlt hat.

Der Baggerfahrer wurde nun zu einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung und 5.000 Euro Schadensersatz an die Bewohner verurteilt. Wegen des Gesamtschadens von 2,6 Millionen Euro will der Investor eine weitere Klage einreichen.

Das sagt der Investor

Der Bauunternehmer meinte, er sei so wütend gewesen, weil der Immobilien-Investor ihn noch nicht bezahlt hatte. Das soll ein häufiges Problem in der Baubranche sein. Viele Handwerker gehen in Vorkasse: Ihre Existenz wird bedroht, wenn der Investor lange nicht zahlt. Deshalb zerstörte dieser Unternehmer den gemeinsamen Neubau mit einem Bagger, den er sich vorher geliehen haben soll. Der Investor wiederum meinte zum SWR:

Wir haben ihn wirklich sehr gut bezahlt, weil er sich eben immer darüber beklagt hat, dass er bei anderen Baustellen zu Schaden gekommen sei und wir wollten ja auch, dass er fertig wird. Wir haben also immer schneller bezahlt, um das Ganze zu beschleunigen.

Diese alleinerziehende Mutter von drei Kindern wollte eigentlich in den Neubau einziehen:

