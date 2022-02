Bahn hilft Flüchtenden aus der Ukraine

Menschen aus der Ukraine dürfen ab sofort kostenlos mit der Bahn von Polen nach Deutschland fahren.

Sie müssen dafür bei der Fahrkartenkontrolle ihren ukrainischen Pass oder Personalausweis zeigen, hat die Deutsche Bahn auf ihrer Seite verkündet. Damit sollen Flüchtende ab der Grenze leichter nach Deutschland reisen können.

Große Zusammenarbeit

Die Deutsche Bahn ist im Austausch mit den Behörden, sowie Partnerbahnen in Polen, Tschechien und Österreich. Falls mehr Züge gebraucht werden, bereiten sich die DB mit der polnischen Eisenbahn darauf vor, zusätzliche Wägen und Sonderzüge einzusetzen.

Viele Menschen auf der Flucht

Nach dem UN-Flüchtlingshilfswerk sind etwa 368.000 Menschen wegen dem Krieg in Europa auf der Flucht. Allein in Polen sind seit Donnerstag mehr als 200.000 Geflüchtete angekommen, teilt der polnische Grenzschutz mit. Die ersten Geflüchteten sind am Wochenende in Deutschland angekommen.