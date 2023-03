Ab Mitte April werden in der Region Stuttgart tausende Kilometer Kabel verlegt. Dafür werden Bahnstrecken gesperrt.

Für Pendler im Großraum Stuttgart wird das zu massiven Problemen führen. Betroffen sind nicht nur Verbindungen in alle Richtungen, sondern sowohl S-Bahnen und Regionalzüge als auch der Fernverkehr.

Betroffen sind diese Strecken:

Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Aalen

Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Schwäbisch Hall

Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Tübingen

Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm

Am 21. April sollen die Bauarbeiten starten: Los gehts im Bereich Bad Cannstatt/Waiblingen. Hier sollen 1.200 Kilometer Kabel verlegt werden. Gesperrt bleibt die Strecke bis Ende Juli. Wann genau die anderen Verbindungen gesperrt werden, ist noch nicht bekannt. Die Bahn arbeitet aktuell noch an Ersatz-Fahrplänen für die Umleitungen.

Das ist der Grund für die Bauarbeiten

Die Bahnstrecken rund um Stuttgart sollen digitalisiert werden. Bisher läuft der Zugverkehr mithilfe von Signalen an der Bahnstrecke. In Zukunft sendet jeder Zug sein Standort-Signal an die Zentrale und an andere Züge. Die Zugführer bekommen dadurch digitale Informationen darüber, ob die Strecke vor ihnen frei ist oder wie schnell sie fahren dürfen. Für diese Umstellung müssen tausende Kilometer Kabel verlegt werden. Das geht nicht, während die Züge fahren.