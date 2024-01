Bahnstreik ab Mittwoch: Das wird passieren

Die GDL will schon nächste Woche wieder streiken.

Der Ausstand beginnt in der Nacht zu Mittwoch und endet am Freitag um 18 Uhr.

Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann:

Ab Dienstag will die GDL schon den Güterverkehr bestreiken. Kernforderung der Gewerkschaft: weniger Wochenstunden bei viollem Lohnausgleich. Begründet wird das mit der hohen Belastung zum Beispiel durch Schichtdienste. Ende letzter Woche hat die Bahn ein neues Angebot vorgelegt und kommt der GDL bei den Wochenstunden etngegen, nicht aber bei vollem Lohn. Wie sich der Lokführerstreik ab Mittwoch auf den Nah- und Fernverkehr auswirkt, ist noch nicht abzusehen. In der Regel versucht die Bahn, mit einem Notfahrplan möglichst viele Verbindungen anzubieten.