Züge und S-Bahnen: Hier wird heute gestreikt!

In Baden-Württemberg kann es heute in mehreren Regionen Verspätungen und Ausfälle von Zügen oder S-Bahnen geben.

Der Streik bei den Bahnunternehmen SWEG und SBS hat um 5 Uhr angefangen und soll bis 17 Uhr gehen. Das hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer mitgeteilt.

Wo?

Die Züge und S-Bahnen fahren unter anderem in der Ortenau, am Bodensee und auf der Zollernalb. Außerdem gibt es Verbindungen in den Regionen Stuttgart, Bruchsal, Heidelberg, Ulm, Tübingen, Heilbronn, Tauberbischofsheim, Karlsruhe, Pforzheim, Lahr, Lörrach und Freiburg.

Fahrplanauskunft Aktuelle Informationen zu deiner Strecke bekommst du auf sweg.de, bwegt.de, bahn.de oder im DB-Navigator.

Warum wird gestreikt?

Es geht um die Bezahlung der Menschen, die für die SWEG und die SBS arbeiten. Momentan verdienen die Mitarbeitenden unterschiedlich viel. Die Gewerkschaft will einen Tarifvertrag, der für alle rund 1.800 Mitarbeitenden des Konzerns gilt. Die SWEG will aber nicht mit der Gewerkschaft verhandeln. Deshalb hatte es Anfang September schon einmal einen Streik gegeben.

