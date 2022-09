Eislaufhalle bleibt geschlossen!

Die Saison hätte im November starten sollen. Daraus wird jetzt nichts. Aber vielleicht gibt es eine Alternative.

In der Eislaufhalle in Baiersbronn wird es in diesem Winter kein Eis geben. Das hat der Gemeinderat entschieden. Der Grund: Die gestiegenen Energiepreise und die Aufforderung, dass alle Gas und Strom sparen sollen.

Sparen!

Mit der Entscheidung, die Eishalle nicht zu betreiben, will der Gemeinderat vor allem für den Winter vorsorgen. Durch die Sparmaßnahme soll verhindert werden, dass in den nächsten Monaten vielleicht private Häusern und Firmen wegen eines Gasmangels nicht mehr versorgt werden können.

So teuer wird das Gas für deine Wohnung

Rollschuhbahn?

Die Halle ist normalerweise ab Mitte November bis März zum Schlittschuhlaufen geöffnet. Auch Vereine wie das Eishockeyteam trainieren dort. Damit die Halle im Winter doch noch genutzt werden kann, prüft die Gemeinde, ob sie eine Rollschuhbahn daraus machen können.

