Bald besseres Internet in der Bahn?

Der Handyempfang in deutschen Zügen könnte bald deutlich besser werden. Grund ist laut Bahn eine technische Umrüstung an den Zügen. Christoph Mautes:

Ein Grund für das bislang schlechte mobile Internet in den Zügen der Bahn war der Funkverkehr. Der läuft auf einer ähnlichen Frequenz wie einige wichtige Frequenzen im LTE-Netz. Die kwaren deshalb bislang entlang von Zugstrecken blockiert. Durch eine technische Änderung können sie jetzt genutzt werden. Die Betreiber wollen das nun nach und nach auch tun. Das Ergebnis dürfte eine spürbare Verbesserung der Mobilfunkversorgung entlang der Verkehrsadern sein, so das Verkehrsministerium. Vodafone etwa kündigte an, durch die Änderungen könnten Filme beim Streaming auf dem Weg in den Urlaub ruckelfrei laufen und Anrufe bei der Familie nicht abbrechen. Die Bahn will den Handyempfang in ihren Zügen auch zukünftig weiter verbessern. Zum Beispiel durch spezielle Fensterscheiben für Züge, die Mobilfunkstrahlen besser durchlassen.