Brand am Ballermann: 13 Deutsche bleiben in U-Haft

That escalated quickly: Während einer Party auf dem Balkon brannte auf einmal die benachbarte Bar. War es Brandstiftung?

Die 13 deutschen Party-Touris hatten am Freitag auf dem Balkon ihres Hotels gefeiert. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie ihre Kippen nach dem Rauchen auf das Dach der Cocktail-Bar "Why Not" geschnipst haben sollen. Das Dach hatte Feuer gefangen, welches sich auf die Bar ausbreitete. In einer weiteren Wohnung soll es auch gebrannt haben, wie verschiedene Medien berichten. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden.

Richter bleibt hart: Keine Kaution

Ein Justizsprecher hat am Sonntag bestätigt: Der Richter in Palma hat weiter U-Haft für die Deutschen angeordnet - ohne Anrecht auf Kaution. Genauere Infos zu den deutschen Feiernden gibt es bisher noch nicht.

