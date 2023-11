Gibt es bald weniger Kleidung bei Zara, H&M und Primark?

Die Produktion von großen Marken ist gerade in Gefahr. Der Grund: Die Beschäftigten in Bangladesch protestieren.

Seit Anfang der Woche wird in Textilfabriken in Bangladesch gestreikt. Tausende Arbeiter fordern mehr Lohn - aktuell liegt der Mindestlohn bei umgerechnet 70 Euro monatlich. Die Arbeiter fordern das Dreifache. Dafür verhindern sie auch, dass ihre Kollegen, die nicht streiken, in die Fabrik gehen. Die Polizei in Bangladesch bestätigte sogar den Einsatz von Tränengas, damit die Demonstrierenden weggehen. Bei den Massenprotesten sind mindestens zwei Menschen gestorben.

Verzögerung: Produktion von großen Marken

Wegen der Proteste sollen mehrere hundert Fabriken geschlossen worden sein. Tausende Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. Laut der Vorsitzenden der örtlichen Textilgewerkschaft stellen unter anderem diese Marken in den betroffenen Fabriken her:

H&M

Zara

Levi's

Primark

Aldi

