Wegen großem Bruder: Siebenjähriger überfällt Bank!

Ein 16-Jähriger soll seine kleinen Brüder angestiftet haben. Erfolgreich war die Aktion allerdings nicht.

Am 1. März soll der siebenjährige Bruder nach Angaben der Polizei versucht haben, eine Bank in Garbsen bei Hannover zu überfallen. Der Junge soll Geld gefordert und Gewalt angedroht haben - passiert ist aber nichts. Kurz danach ging er aus der Bank, ließ aber einen Koffer zurück. Diesen soll der elf Jahre alte Bruder vor dem Überfall gekauft haben.

Ermittlungen gegen alle drei Brüder

Durch den Koffer und die Aufnahmen der Überwachungskameras kamen die Ermittler den Verdächtigen auf die Spur. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steckt der 16 Jahre alte Bruder hinter dem Überfall. Er soll seine kleinen Brüder angestiftet haben, weshalb er am Donnerstag festgenommen und unter Meldeauflagen freigelassen wurde. Gegen die drei Brüder wird jetzt wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt.

Was passiert mit nicht-strafmündigen Tätern?

Bis zum 14. Geburtstag gilt man nach dem Gesetz als Kind und kann nicht strafrechtlich belangt werden. Aber: Familiengerichte können bei jungen Tätern Maßnahmen ergreifen. Sie können zum Beispiel anordnen, dass die Kinder bestimmte Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen. In härteren Fällen können sie den Eltern auch das Sorgerecht entziehen und die Kinder in einem Heim oder bei einer Pflegefamilie unterbringen.