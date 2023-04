Es gab schon einige animierte Filme mit der berühmtesten Puppe der Welt. Im Sommer kommt jetzt einer mit echten Stars.

Im Juli kommt die erste "Barbie"-Realverfilmung in die Kinos. Im Cast dabei sind: Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling - mit platinblonden Haaren - als Ken. In weiteren Rollen sind unter anderem Dua Lipa (als Meerjungfrauen-Barbie), Emma Mackey und Connor Swindells aus der Serie "Sex Education", Michael Cera und Will Ferrell mit dabei.

Auf dem offiziellen Barbie-Instagram-Kanal seht ihr den kompletten Cast:

Mit dem Barbie-Selfie-Generator kannst du ausprobieren, wie du als Filmstar in "Barbie" aussehen würdest.

Hier kannst du dir den Trailer zum "Barbie"-Film anschauen: