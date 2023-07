"Barbie"-Premiere: Das waren die nicesten Outfits

Auf dem rosa Teppich feierten die Stars mit krassen Looks den Start von "Barbie". Dua Lipa hat alle umgehauen!

Die Sängerin trug bei der Premiere am Sonntagabend in Los Angeles nämlich ein durchsichtiges Kettenhemdkleid, das in der Sonne glitzerte. Dua Lipa ist im "Barbie"-Film als Meerjungfrau-Barbie dabei. Außerdem kommt von ihr der Soundtrack.

Das hatten die Hauptdarsteller von "Barbie" an

Viel Glitzer gab's auch bei Miss Barbie herself: Margot Robbie. Sie erschien zur Premiere in einem schwarzen Glitzerkleid mit langen Handschuhen. Das Outfit ist btw angelehnt an eine Barbie aus den 60ern. Ryan Gosling aka. Ken trug einen hellrosafarbenen Anzug.

"Barbie": Noch mehr pink geht nicht

Passend zum Film kamen viele Stars in verschiedenen pink und rosa Tönen. So wie zum Beispiel Regisseurin Greta Gerwig oder Karol G und Billie Eilish. Die beiden steuern jeweils auch einen Song für den Film bei.

Hier gibt's die besten Looks von der "Barbie"-Premiere im Schnelldurchlauf: