Barbie-Premiere in Berlin: Wo sind Barbie und Ken?

"I'm a Barbie girl, in the Barbie world" - die Berliner Premiere des neuen "Barbie"-Films nahm Barbies World wörtlich:

Pinke Outfits und sogar Barbie's Dreamhouse - die Barbie Premiere in Berlin sah nach einem erfüllten Kindheitstraum aus, in dem zum ersten Mal der neue "Barbie"-Film vorgestellt wurde. Einige Influencer wie Bill Kaulitz, Julienco und Dalia waren vor Ort. Und so krass sah das Ganze aus:

Okay, aber wo sind Barbie und Ken?

Neben all den Influencern gab es aber zwei Gesichter, die alle vermisst haben: die Hauptdarsteller Margot Robbie (Barbie) und Ryan Gosling (Ken). Wegen des immer noch aktuellen Hollywood-Streiks haben beide Darsteller einen großen Bogen um Berlin gemacht. Schade, in London sah die Premiere nämlich so aus:

Am 20. Juli kommt der Film auch schon in alle deutschen Kinos. Die Musik zum Film gibt es sogar schon vorher - ganz klassisch in Pink, of course.

