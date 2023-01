Barca vs. Espanyol: 2 Mal Rot in 2 Minuten

Beim Stadtderby Barcelona gegen Espanyol gings heiß her. Der Schiedsrichter zeigte mehr als zehn gelbe Karten.

Der FC Barcelona verpasst im letzten Spiel des Jahres den Sprung an die Tabellenspitze der spanischen Liga. Das Spiel endete 1:1.

Wilde Schlussphase

Barcelona konnte in der siebten Minute in Führung gehen. In der 73. Minute gelang per Elfmeter aber der Ausgleich. Danach wurde es dann hektisch auf dem Spielfeld. Barcelonas Jordi Alba flog in der 78. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Zwei Minuten später musste auch Espanyols Vinicius Souza das Feld verlassen.

In den letzten Minuten hatte Lewandowski noch einige Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen, ließ seine Chancen aber liegen.

Vor dem Spiel gab es eine Schweigeminute für den verstorbenen Pelé:

Pelé Forever https://t.co/XPvBtLgTbD

Dieser Fußballabend lief eher schlecht:

Mehr Sport-News: