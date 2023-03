Schiris beeinflusst? Barça wird angeklagt

Die Ermittler glauben: Der FC Barcelona hat zwischen 2001 und 2018 Millionen bezahlt, um bei Entscheidungen bevorteilt zu werden.

Die Staatsanwaltschaft hat monatelang ermittelt. Nun hat die Justiz den Club von Robert Lewandowski wegen Korruption offiziell angezeigt. Das hat eine Sprecherin bestätigt. Die Katalanen werden sich also vor Gericht verantworten müssen.

Wie soll die Bestechung abgelaufen sein?

Im Mittelpunkt steht Enríquez Negreira. Dieser war bis 2018 Vizepräsident des Schiri-Ausschusses in Spanien. Ihm soll der FC Barcelona bis zu 7,3 Millionen Euro überwiesen haben. Spannend: Barça gab schon vor der Anklage zu, Negreira bezahlt zu haben, allerdings nur für harmlose Beraterdienste. Der Verein behauptete, es ginge zum Beispiel nur darum, Tipps für die Spieler einzuholen, wie sie sich am besten gegenüber den Schiedsrichtern verhalten sollen.

Die Staatsanwaltschaft ist da anderer Meinung: Sie verdächtigt den La-Liga-Tabellenführer, über Negreira in Wahrheit Schiedsrichter beeinflusst zu haben.

Was passiert, wenn Barça verurteilt wird?

Sportrechtlich hat der Verein wohl kaum was zu befürchten, da die Zahlungen schon zu lange her sind. In Spanien gibt es aber den Tatbestand der "Korruption im Geschäftsleben." Dieser könnte laut den Behörden auf einen Teil der Zahlungen zutreffen.