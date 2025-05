Inter fightet Barça in Rekordspiel nieder und steht im Finale

Inter Mailand hat Barcelona und Hansi Flick mit 4:3 im Halbfinal-Rückspiel der Champions League besiegt. Das Hinspiel endete 3:3.

Zusammen macht das 13 Treffer. So viele Tore vielen in Hin- und Rückspiel eines Semifinals letztmals zwischen dem FC Liverpool und der AS Roma (5:2 und 2:4) im Jahr 2018. Der Rekord ist somit eingestellt.

Der Spielverlauf hätte auch aus der Feder eines Hollywood-Regisseurs stammen können. Im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand herrschte nach Abpfiff pure Ekstase. Das Gegenteil bei Barcelona, mehrere Spieler brachen in Tränen aus. Vom Spiel berichtet ARD-Sportreporter Taufig Khalil.

Champions League: Unfassbares Drama zwischen Inter Mailand und Barcelona Dauer 1:06 min Champions League: Unfassbares Drama zwischen Inter Mailand und Barcelona

Dabei hatte Barcelona in Hälfte zwei alle Trümpfe auf seiner Seite. Nach einer verkorksten ersten Halbzeit lagen die Katalanen durch

Lautaro Martinez (21.) und Hakan Calhanoglu (45+1.) mit 0:2 hinten. Flicks Team ließ sich nicht irritieren und drehte das Spiel durch Eric Garcia (54.), Dani Olmo (60.) und Raphina (88.).

Dann kam Francesco Acerbi (90+3) und bugsierte Inter doch noch in die Verlängerung. Dort erzielte Davide Frattesi in Minute 99 den entscheidenden Treffer zum Sieg und zum Weiterkommen.

Ex-Münchner Sommer wird zum Held

Obwohl er dreimal hinter sich greifen musste: Inter-Keeper Yann Sommer war Man of the Match. Seine Paraden brachten Inter das Endspiel ein. Der Schweizer bekam 22 Schüsse auf seinen Kasten und parierte in teils spektakulärer Art und Weise. So auch in Minute 57. Beim Stand von 2:1 für Inter tauchte Barcas Garcia rund fünf Meter frei vor Sommer auf, das Tor fast leer. Mit einem unfassbaren Hechtsprung kratzte der 36-Jährige die Kugel von der Linie.

Inter fährt am 31. Mai nach München in die Allianz Arena zum Finale. Der Gegner wird heute zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal ermittelt.