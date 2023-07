Die Stars vom FC Barcelona sind gerade auf Werbe-Tour durch die USA. Jetzt müssen sie erstmal Pause machen.

Grund ist laut Verein ein Magen-Darm-Infekt. Barça hat am Samstag mitgeteilt, dass es einen "bedeutenden Teil" der Mannschaft erwischt hat. Laut Medienberichten sind es mindestens zwölf Spieler. Eigentlich hätten die Katalanen mit den deutschen Stars Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen am Samstagnachmittag (Ortszeit) in San Francisco gegen Juventus Turin spielen sollen.

Barça und Juve auf USA-Tour

Die beiden Mega-Vereine machen gerade während ihrer Saisonvorbereitung eine Werbe-Tour durch die USA. Sollte das Team wieder fit werden, stehen für Barça noch diese Testspiele gegen krasse Gegner an:

Am 27. Juli gegen den FC Arsenal

Am 29. Juli gegen Real Madrid

Am 2. August gegen den AC Mailand

Barça-Legende Lionel Messi sorgt für ordentlich Wirbel in den USA: