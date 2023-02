Bestechung? FC Barcelona zahlte Schiri-Boss wohl über eine Million

Jetzt kam raus: Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit einigen Monaten. Im Mittelpunkt steht Enríquez Negreira.

Dieser war bis 2018 Vizepräsident des Schiri-Ausschusses in Spanien. In der Zeit von 2016 bis 2018 soll er vom FC Barcelona 1,4 Millionen Euro für reine Beraterdienste bekommen haben. Die Staatsanwaltschaft ist offenbar sehr skeptisch. Sie ermittelt nämlich wegen Korruption. Der Club wird verdächtigt, über Negreira in Wahrheit Schiedsrichter beeinflusst zu haben.

Was sagt Barcelona?

Laut Medienberichten sollen der FC Barcelona und Negreira die Zahlungen sogar zugegeben haben. Beide Seiten betonen aber, dass es ausschließlich um harmlose Beratungen ging. Der Club habe beispielsweise nur wissen wollen, wie die Spieler sich bei den einzelnen Schiedsrichtern am besten verhalten sollen. Barca-Trainer Xavi nerven die Medienberichte. Weiter sagte er: