"Werde euch vermissen": Barrelo kündigt TikTok-Pause an

Mega-TikToker Barrelo hat schon mal eine Pause angekündigt. Ob er es diesmal durchzieht?

Am Montag postete Barrelo ein Video auf TikTok, in dem er zwei Wochen ohne Streams ankündigte. Der Grund: Wegen seiner Ansagen in den Lives sei privat etwas vorgefallen. Genauer wollte er sich nicht äußern. In den nächsten Tagen ging er weiter live, unter anderem mit Maestro und Mois.

Barrelos TikTok-Pause: Jetzt aber wirklich?

Am Donnerstagabend hat Barrelo erneut eine Pause angekündigt - mit Statements auf Instagram und TikTok. Er werde seine Zuschauer vermissen, aber es sei in letzter Zeit zu viel los gewesen. Zwei Wochen lang kein TikTok, in der letzten Zeit sei viel zu los gewesen. Nach dem Statement ist er noch bis in den frühen Freitagmorgen live gewesen.