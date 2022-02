Machine Gun Kelly & Travis Barker: Tattoo-Fail!

MGK und Travis Barker ließen sich den Namen von MGK’s neuem Album tätowieren. Schlechte Neuigkeit: Der Name ändert sich!

Vor sechs Monaten tätowierten sich die Musiker Machine Gun Kelly und Travis Barker "born with horns" auf ihre Unterarme. Das sollte der Titel vom neuen Album sein, an dem die beiden zusammenarbeiten. Jetzt hat MGK schlechte Neuigkeiten für Travis.

Aus "Born with Horns" wird "Mainstream Sellout"

Auf Instagram teilt Machine Gun Kelly ein Video, in dem er mit Travis Barker zusammensitzt. Er beginnt: "Okay, wir sind Freunde, egal was passiert, oder?" Anschließend spricht er darüber, dass sie sich ja den Namen des neuen Albums damals tätowiert haben. Travis Barker ahnt schon, worauf MGK anspielt: Er ändert den Albumtitel in “Mainstream Sellout” - Die Musiker können nur darüber lachen.

Hier kannst du dir selber das Video ansehen:

