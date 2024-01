Barry Keoghan hatte vor ein paar Jahren mit einer seltenen Hautkrankheit zu kämpfen und hätte fast seinen Arm verloren.

Kurz vor dem Dreh von "The Banshees of Inisherin", in dem Barry Keoghan mitspielte, litt er unter einer nekrotisierender Fasziitis. Das ist eine seltene fleischfressende Hautkrankheit, die auch tödlich enden kann. Im Fall von Barry Keoghan stand im Raum, dass sein Arm vielleicht amputiert werden muss. Im Interview mit dem Magazin "GQ" erzählte er jetzt, wie er zu den Ärzten sagte: "Aber ich werde doch nicht sterben, oder?" und die Ärzte sagten: "Nun, wir wissen es nicht." Zum Glück ging aber alles gut und dem Schauspieler bleibt nur noch eine Narbe am Arm.

"Saltburn"-Star Barry Keoghan hätte fast seinen Arm verloren

Hype um "Saltburn"

"Saltburn" geht gerade richtig durch die Decke. Mit "GQ" hat Barry Keoghan auch über seine Rolle als Oliver in dem Film und seinen naked Dance geredet. Mehr dazu im Video:

Die Tanzszene am Ende ist auch der Grund, warum dieser Song wieder in den Charts ist:

Wegen "Saltburn": Song nach 20 Jahren wieder in den Charts