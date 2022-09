Unglaublich! Deutschland ballert sich ins EM-Halbfinale🏀

Die deutschen Basketballer spielten wie in einem Rausch und besiegten den Top-Favoriten Griechenland mit Antetokounmpo.

Deutschland gewann das Viertelfinale in Berlin mit 107:96. Die meisten Körbe traf KapitĂ€n Dennis Schröder. Der Point Guard von den Houston Rockets holte 26 Punkte fĂŒr die Deutschen. Griechenlands Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks war mit 31 Treffern am Start. Beide NBA-Stars flogen wegen zwei Fouls am Ende vom Platz.

Überragendes Spiel

Den Sieg hat die deutsche Nationalmannschaft ihrer mega Leistung im dritten Viertel zu verdanken. NBA-Pro Franz Wagner sagte bei Magentasport begeistert: "Es war krass. Ein geiler Tag". Auch Andreas Obst konnte seine Emotionen nicht mehr zurĂŒckhalten:

Es war ein besonderer Abend. Ein Abend, den der deutsche Basketball noch nicht erlebt hat.

Starker nÀchster Gegner im Halbfinale

Um ins Finale zu kommen, muss das deutsche Team an Spanien vorbei. Der aktuelle Welt- und dreimalige Europameister gewann das letzte Spiel gegen Finnland mit 100:90. Das nÀchste Halbfinal-Spiel gegen Spanien findet am Freitag statt - und das Finale in Berlin am Sonntagabend.