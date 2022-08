EM-Aus für NBA-Profi Moritz Wagner

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss bei der Europameisterschaft auf Moritz Wagner verzichten.

Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) schreibt, kann der 25-Jährige in diesem Sommer wegen einer Knöchelverletzung nicht mehr spielen. Auch für sein NBA-Team, die Orlando Magic, fällt er erstmal aus.

Ich sag wie's ist. Der tut weh. Seit Jahren hab ich mich auf dieses Turnier und diese Möglichkeit gefreut.

Die Basketball-Europameisterschaft startet am 1. September und findet in Deutschland, Italien, Georgien und der Tschechischen Republik statt. Zwei Spiele werden in Köln und Berlin ausgetragen.

