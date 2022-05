Dieser Ex-Nationalspieler ist tot

Viele Jahre war Ademola Okulaja Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Jetzt ist er gestorben - mit 46.

Sein Spitzname war "The Warrior" - der Kämpfer! Okulaja war einer der bekanntesten Basketballspieler in Deutschland und DER Leader im Nationalteam. In der Bundesliga hat er bei Alba Berlin, RheinEnergie Köln und den Brose Bamberg gespielt - international unter anderem für den FC Barcelona.

Bei Fans und Vereinen ist der Schock und die Trauer über seinen Tod groß. Zur Todesursache gibt es noch keine Informationen.

Viel zu früh… mach‘s gut da oben! https://t.co/NIDjtl3Id9

Mit großer Bestürzung haben wir vom viel zu frühen Tod von Ademola Okulaja erfahren, eines der prägendsten und erfolgreichsten deutschen Basketball-Nationalspielers überhaupt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Ruhe in Frieden, Warrior! https://t.co/RzSBF7Vbyl

Größter Erfolg: WM-Bronze

Okulaja machte 172 Länderspiele für Deutschland. Sein größter Erfolg: Bronze bei der Weltmeisterschaft 2002 an der Seite von Superstar Dirk Nowitzki. 2008 musste Okulaja seine Karriere wegen einer Krebserkrankung beenden. Er hatte einen Tumor in der Wirbelsäule.

Sein letzter Post auf Insta ist ein Video von einem seiner Spiele:

