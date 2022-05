"The Batman" geht weiter!

Fans können sich auf eine Fortsetzung freuen. Und auf Robert Pattinson, der wieder die Hauptrolle spielen wird.

Erst seit März läuft "The Batman" in den Kinos, jetzt folgt schon die Ankündigung für den zweiten Teil. Das Studio Warner Bros. gab die Pläne am Dienstag auf der Film-Fachmesse CinemaCon in Las Vegas bekannt. Demnach sind auch der "The Batman"-Regisseur Matt Reeves und seine Co-Stars wieder mit dabei. Reeves will auch das Drehbuch schreiben, aber Details über den Plot hat er bis jetzt nicht verraten.

Das war der erste "The Batman"-Film

In dem recht düsteren Film von Reeves spielte Paul Dano den Riddler als Psycho-Killer. Colin Farrell trat als Pinguin auf, Zoë Kravitz als Catwoman. Bisher spielte der Film weltweit rund 760 Millionen Dollar (ca. 715 Millionen Euro) ein.

Der erste Teil von "The Batman" war mega erfolgreich: