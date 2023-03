Vor 30.000 Fans?! Knossi, Lena und Eli kicken in Mainz

mit Whatsapp teilen

Das "Battle of the Socials" findet am 30. Juli statt. Es soll das größte Influencer-Event der Welt werden.

Über 1.000 Creator sollen in der Mewa Arena, dem Stadion des 1. FSV Mainz 05, mit dabei sein. Bei dem Fußball-Turnier treten vier Mannschaften mit jeweils 15-20 Social-Media-Stars gegeneinander an: Team Instagram mit Mannschaftskapitänin Lena von Lisa und Lena

Team Twitch mit Kapitän Elias Nerlich

Team YouTube mit Kapitän Knossi

Team TikTok mit Kapitän Younes Zarou Was die gut 900 anderen Creator bei dem Event machen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Kapitäne Knossi und Eli sind jedenfalls schon richtig gehyped. Eli glaubt, dass es eins der "geilsten Events" wird. Knossi meint, es werde "krass". Auch internationale Stars dabei? Am Ende des Trailers sieht man Fotos von Khaby Lame und Hasbulla. Bestätigt ist ihre Teilnahme aber bisher nicht. Was hingegen klar ist: Auch neben dem Fußball sollen die Fans ordentlich entertaint werden. Eli und Knossi versprechen eine krasse Halbzeitshow mit Live-Auftritten und "einzigartigen Showacts".