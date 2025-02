Battlefield Next: Community soll mehr Einfluss nehmen

Electronic Arts hat einen Teaser zu Battlefield rausgehauen. Und es gibt die Möglichkeit, das Game jetzt schon zu zocken.

EA und das Battlefield Lab haben das "ambitionierteste Community-Testprogramm in der Geschichte der Reihe" angekündigt. Mit dem Playtest will EA möglicherweise Fehler von früher verhindern. Der Release von "Battlefield 2042" kam bei den Fans nämlich gar nicht gut an. Das Game hatte beim Launch technische und spielerische Fehler.

Battlefield: Das musst du zum Playtest wissen!

Weil die Community mehr eingebunden wird, können von euch können das nächste Battelfield jetzt schon spielen und den Entwicklern dann Feedback geben.

Anmeldungen sind ab sofort über die EA-Webseite möglich.

möglich. Wer mitmacht, muss ein Non-disclosure agreement (NDA) unterzeichnen und darf nichts über das Game verraten.

Dafür dürfen "neue Ideen" und verschiedene Modi wie Conquest oder Breakthrough getestet werden.

Teaser zur Battlefield Next: Video zeigt erstes Gameplay

Neben der Playtest-Ankündigung wurde auch ein neuer Teaser veröffentlicht. Darin geht es darum, dass sich die vier an dem Game beteiligten Studios zu den Battlefield Studios zusammengeschlossen haben. Und: Am Ende gibts dann einen kurzen Blick auf das Gameplay.

Introducing Battlefield Labs | Battlefield Studios

Wann das neue Battlefield offiziell released wird, ist noch nicht bekannt.