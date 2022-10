Rechtsradikale Tattoos: RTL schneidet Kandidaten aus Show

Eigentlich buhlen bei "Bauer sucht Frau" vier Kandidaten um Loretta, doch einer wird nicht zu sehen sein.

Kandidat Sven wurde aus der abgedrehten Sendung herausgeschnitten. Der Grund: Er trägt Tattoos, die der rechten Szene zuzuordnen sind, so RTL in einer Stellungnahme. Weil Sven an seinem ganzen Körper viele Tattoos trägt, sollen die mit den rechtsradikalen Symbolen nicht aufgefallen sein. Deshalb wurde er der Kandidatin Loretta als möglicher Bewerber vorgestellt. Als RTL die Tattoos jedoch entdeckte, sollen sie "sofort reagiert" haben. Sie distanzieren sich von rechtsradikalem Gedankengut.

