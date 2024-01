Werden Protestierende immer radikaler?

Die Protestkultur in Deutschland verändert sich. Ein Teil der Menschen sei gewaltbereiter geworden. Was steckt dahinter?

Der Protestforscher Daniel Saldivia Gonzatti beobachtet eine "größere Gewaltbereitschaft und einen raueren Ton in der Bevölkerung". Das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin veröffentlichte in einer Umfragestudie, dass 10 Prozent der Befragten im politischen Kontext gewaltbereit seien und 15 Prozent es okay fänden, wenn andere gewalttätig werden würden. Die Protestkultur in Deutschland entwickelt sich wohl bereits seit drei Jahren in diese Richtung. Seit der Corona-Pandemie würden sich zudem Rechtsradikale in die Proteste untermischen.

Auch bei den Bauern-Protesten marschieren Rechtsradikale mit

Die Gewaltbereitschaft und Untermischung von Protesten lasse sich auch bei den Bauern-Protesten beobachten. Dass einige Landwirte den Grünen-Politiker Robert Habeck nicht von der Fähre gelassen haben, sei keine legitime Art des Protests gewesen.

Dass die Bauern derzeit protestieren, ist "sehr legitim", sagte Gonzatti. Diese Aktion nennt er jedoch "Radikalisierungsmoment".

Wichtig: Das bedeutet nicht, dass alle Landwirte sich radikalisieren!

Rechte Bewegungen nutzen Proteste aus

Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, distanzierte sich und die Proteste von Extremistinnen und Extremisten. Trotzdem sind am Montag rechte Gruppen sichtbar gewesen. Zum Beispiel wurden Flaggen der "Landvolkbewegung" geschwenkt, Zum Beispiel wurden Flaggen der "Landvolkbewegung" geschwenkt, die vor etwa 100 Jahren zum Protest gegründet wurde. Die Dokumentarfilmerin Quinka Stoehr erklärt, dass diese autonome Bauernbewegung damals für den Erhalt ihrer Höfe kämpfte und sich immer weiter radikalisierte. Ideologisch war die Landvolkbewegung antiparlamentarisch, völkisch und antisemitisch - aber nicht nationalsozialistisch, erklärt die Expertin. Es hätte allerdings ideologische Übereinstimmungen gegeben. "Die NSDAP erkannte das Mobilisierungspotenzial der Bauern für die eigenen Zwecke und übernahm die Forderungen der Bauern", so Stoehr. Als die Landvolkbewegung dann scheiterte, wählte die Mehrheit der Aktivisten schließlich die NSDAP.

In einer früheren Version hatten wir den historischen Zusammenhang zwischen der Landvolkbewegung und der NSDAP nicht korrekt dargestellt. Das haben wir korrigiert!

Auch das BKA warnt die Protestierenden vor Rechtsextremisten, die die Proteste unterwandern möchten: