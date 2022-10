110 tote Kühe und Millionenschaden bei Bauernhofbrand

Noch immer steht die Scheune, in der Stroh und Heu gelagert werden, in Flammen. Die Bewohner konnten sich retten.

140 Kühe lebten auf dem Bauernhof in Trossingen in der Nähe von Konstanz - nur rund 30 von ihnen konnten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Der Feuerwehr ist es aber gelungen, das Wohnhaus und das Betriebsgebäude einer Biogasanlage zu retten - nur die Fenster sind dort kaputt gegangen. Dennoch ist der Schaden groß: Die Polizei schätzt ihn auf 1,5 Millionen Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

