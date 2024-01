Bauernproteste - Aufrufe gegen Gewalt

In ganz Deutschland wollen ab heute Bauern gegen die geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen auf die Straße gehen. Politiker riefen die Protestierenden dazu auf, friedlich zu demonstrieren. Aus Berlin, Philipp Eckstein

Blockade von Autobahnauffahrten, Trecker-Korsos, Kundgebungen. Bundesweit werden erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Rukwied bittet die Bevölkerung dafür um Verständnis: im ZDF sagte er, es gehe um die Zukunft der Bauernfamilien und um die Zukunft der heimischen Produktion. Zugleich betonte er: Aktionen, die Gewalt mit sich bringen, sind ein No Go. Genau das befürchten aber einige Beobachter. So warnt etwa der SPD-Politiker Lars Castellucci davor, das radikale und Zitat „völlig irre Kräfte“ versuchen die Proteste zu unterwandern. Castellucci leitet den Innenausschuss im Bundestag. Der Zeitung Augsburger Allgemeinen sagte er: Protest gerne laut und wahrnehmbar, aber keine Gewalt. Zugleich rief er zum Respekt vor den Sicherheitsbehörden auf.

--

Die Proteste der Landwirte richten sich unter anderem gegen die von der Bundesregierung angekündigte, schrittweise Abschaffung von Steuervergünstigungen für Agrardiesel.

Die ursprünglich ebenfalls geplante Streichung einer Subvention bei der KFZ-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge, hat die Ampel-Regierung bereits zurückgenommen.

Aus Berlin, Philipp Eckstein