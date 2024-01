Bauernproteste in Frankreich: Blockade von Paris geplant

In Frankreich drohen die Landwirte, am Montag Paris lahm zu legen. Die größte Bauerngewerkschaft FNSEA und die Vereinigung der jungen Bauern teilte mit, sie wollten insgesamt 8 Autobahnen blockieren und so eine Belagerung von Paris herbeiführen. Auch den Großmarkt von Paris in Rungis wollen sie blockieren. Seit über einer Woche protestieren die französischen Bauern gegen zu hohe Dieselpreise, zu viel Bürokratie und zu strenge EU Normen. Julia Borutta berichtet aus Paris.