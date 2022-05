Viele Rap-Promis und Streamer wollen in Deutschland nun gegeneinander boxen - doch Bausa will mehr...

Vor der Kamera will Bausa erstmal nicht antreten. Privat boxt er aber wohl schon seit vielen Jahren.

Bausas Plan!

In den n├Ąchsten Jahren will Bausa mindestens einen Fight im Amateur-Boxen bestehen. Andere Rapper und Streamer k├Ąmpfen haupts├Ąchlich, um Cash zu kassieren. Offenbar will Bausa den Sport ernsthafter verfolgen.

Ich hab vor, in 1 bis 2 Jahren meinen ersten Amateur-Kampf zu machen. Daf├╝r trainiere ich die ganze Zeit.

So lief die Great Fight Night:

